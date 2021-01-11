تعرف على خطة الداخلية لحماية السجناء من فيروس كورونا

خطة الداخلية لحماية السجناء من فيروس كورونا

تعقيم مستمر لكافة السجون والليمانات



تنظيم الزيارات لنزلاء السجون وفقا الضوابط الوقائية

قوافل طبية باستمرار لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء

قام قطاع السجون بإتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعقيم وتطهير كافة السجون والليمانات من خلال فرق الطب الوقائى بالإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لقطاع السجون، وذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى أعدتها الوزارة لاستئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات.قررت وزارة الداخلية استئناف الزيارات بعد توقف لعدة أشهر مع بداية الأزمة بجميع السجون العمومية والليمانات وفقًا لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا وقد خصصت الوزارة عدد (118) هاتف مدونة على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للاستعلام عن موعد الزيارة لأهلية النزلاء والتى من المقرر أن بدأ إعتبارًا من 2282020 ووفقًا للضوابط الوقائية.ويقوم قطاع السجون بشكل دوري ويومي بتوجيه قوافل طبية تضم أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى السجون المختلفة لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء.حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.وكل هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية، حرصًا منها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، لكل نزلاء السجون وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.