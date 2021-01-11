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حوادث

تعرف على خطة الداخلية لحماية السجناء من فيروس كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:41 م
الداخلية
الداخلية
عمرو المزيدي
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إجراءات وقائية وأمنية اتخذتها وزارة الداخلية داخل السجون عقب ظهور جائحة فيروس كورونا، حفاظا على أرواح السجناء من خطر هذا الفيروس اللعين، ورغم ذلك لم تتوقف الأبواق الإعلامية الإرهابية عن حملاتها المغرضة لإحداث حالة من البلبلة لدى الرأي العام بخصوص الحالة الصحية للنزلاء، وفي هذا الشأن اتخذت وزارة الداخلية عدة إجراءات.

خطة الداخلية لحماية السجناء من فيروس كورونا


تعقيم مستمر لكافة السجون والليمانات
قام قطاع السجون بإتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعقيم وتطهير كافة السجون والليمانات من خلال فرق الطب الوقائى بالإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لقطاع السجون، وذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى أعدتها الوزارة لاستئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات.

تنظيم الزيارات لنزلاء السجون وفقا الضوابط الوقائية

قررت وزارة الداخلية استئناف الزيارات بعد توقف لعدة أشهر مع بداية الأزمة بجميع السجون العمومية والليمانات وفقًا لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا وقد خصصت الوزارة عدد (118) هاتف مدونة على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للاستعلام عن موعد الزيارة لأهلية النزلاء والتى من المقرر أن بدأ إعتبارًا من 2282020 ووفقًا للضوابط الوقائية.

قوافل طبية باستمرار لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء


ويقوم قطاع السجون بشكل دوري ويومي بتوجيه قوافل طبية تضم أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى السجون المختلفة لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء.
حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.
وكل هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية، حرصًا منها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، لكل نزلاء السجون وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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