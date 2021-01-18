أوكرانيا: لا نرى سببا لتمديد إجراءات إغلاق مكافحة كورونا

قال رئيس الوزراء الاوكراني، دينيس شميهال، إن حكومة بلاده لا ترى أي سبب لتمديد إجراءات الإغلاق المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي من المقرر أن تنتهي في 24 من يناير الجاري، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاثنين.ومن المرجح أن تمدد أوكرانيا القيود الأخرى المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد19-)، حتى 31 من مارس، بحسب ما قاله شميهال في مقابلة مع وكالة "إنترفاكس" للانباء.وقد سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 6398 حالة إصابة جديدة، و130 حالة وفاة، بحسب أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز".وبذلك يرتفع إجمالي عدد الاصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و198 ألفا و512 حالة، والوفيات إلى 21 ألفا و767 حالة.