310 ملايين دولار صادرات مصر من مستحضرات التجميل

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن صادرات مصر من العطور ومستحضرات التجميل بلغت 116.2 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2020، مقابل 119.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 3.4 مليون دولار خلال عام.أضاف الجهاز أن صادرات مصر من الصابون ومسحضرات تنظيف بلغت 194.1 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2020، مقابل 231.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 37 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من 2020، مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.