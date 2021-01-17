تونس: الأمن يحاول منع المحتجين من الوصول لمنشآت حكومية

منعت قوات الأمن التونسي، مساء اليوم، المحتجين من الوصول إلى منشآت حكومية في تونس العاصمة وسط احتجاجات عنيفة في العديد من المناطق.وأفادت مصادر تونسية أن هناك حالات كر وفر أيضًا في منطقة سليانة بين الأمن ومحتجين يستخدمون المولوتوف ضد أفراد الشرطة.إلى جانب ذلك، أكدت ‏إذاعة "موزاييك" أن مناوشات بين الأمن ومحتجين في مدينة الكاف وسط مخاوف من تصاعد حالات العنف.‏وتشهد تونس منذ ايام احتجاجات واسعة في العديد من المناطق، بالتزامن مع تغير حكومي واسع في وزارة هشام المشيشي طالت 11 حقيبة وزارية.