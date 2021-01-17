تأجيل محاكمة موظف متهم بقتل شقيقه لـ17 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة متهم بقتل شقيقه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لـ 17 فبراير.صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية كل من المستشارين مصطفى بدوية، ومحمد رضوان وأحمد مجدي.كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة قيام المتهم بقتل شقيقه باستخدام "سنجة" وتبين من التحقيقات أنه عقب نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات عائلية أحضر المتهم السلاح الأبيض ووجه عدة طعنات لشقيقة الأصغر، فسقط قتيلًا.وخلال التحقيقات قال المتهم إن المجني عليه "شتمني قدام الناس" وتبين من التحريات أنه إثر خلاف عائلي نشب بينهما وتطور إلى مشادة كلامية واشتباك بالأيدي، تعدي المتهم علي شقيقه فسقط قتيلًا.وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهم واحالته للجنايات.