سر بوستر «ساندي»: «تستعد لطرح أغنية جديدة»

شوقت المطربة ساندي، جمهورها، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بنشرها بوستر جديد لها معلقة: "قريبا".وقالت "ساندي" لـ"الدستور" إنها تستعد لطرح أغنية سينجل خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن البوستر الذي نشرته خاص بها.وأضافت أنها ستطرح غدا الاثنين البرومو الخاص بالأغنية، مؤكدة أنها تحتوي على فكرة جديدة متمنية أن تنال إعجاب الجمهور.وعن مسحها جميع منشوراتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" قالت ساندي إنها خاصية متواجدة في تطبيق "انستجرام" يستخدمها جميع مشاهير العالم ولكن لم يطبقها أحد في مصر وهي إخفاء جميع المنشورات واسترجاعها في أي وقت قائلة: "قولت أخليه جديد مع سنة جديدة تكون حلوة إن شاء الله".