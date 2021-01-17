روسيا: المستندات الواردة من ألمانيا بشأن واقعة نافالني غير مجدية

وصفت روسيا الإجابات الواردة من القضاء الألماني عن واقعة تسميم المعارض الروسي البارز الكسي نافالنيبأنها غير مجدية.وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الروسي، قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية اليوم: "رأيت عناوين تحدثت عن إرسال ألمانيا إجابات إلى روسيا عن كل أسئلة روسيا".وأضافت زاخاروفا: "تواصلت مع خبرائنا المعنيين بالموضوع، وهم يقولون: بطبيعة الحال تلقينا ردا من الجانب الألماني لكن المشكلة تكمن في أن هذا الرد لا يحتوي كالعادة على أي شيء ذي قيمة بشأن أسئلتنا".كان المكتب الاتحادي للقضاء في ألمانيا أعلن في وقت سابق أنه أجاب على أربعة طلبات مساعدة قانونية من روسيا عن الهجوم على نافالني وذلك قبل وقت قصير من عودة نافالني إلى بلاده.وأوضح متحدث باسم وزارة العدل الألمانية أن من بين الإجابات المرسلة محاضر استجواب لنافالني من قبل الادعاء الألماني في برلين.وأضاف أن الحكومة الألمانية تفترض أن الحكومة الروسية ستتخذ الان كل الخطوات الضرورية لكشف ملابسات الجريمة ضد السيد نافالني. هذه الجريمة يجب أن يتم كشف ملابساتها في روسيا.كما طالب نافالني بشكل متكرر بإجراء تحقيقات عن واقعة تسميمه، لكن روسيا تنفي اتهامات بضلوعها وراء هذه الواقعة.وكان نافالني، وهو أحد أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، قد أصيب بإعياء شديد على متن طائرة روسية في 20 أغسطس الماضي. وبعد يومين تم نقله للعلاج إلى ألمانيا.وشكر نافالني ألمانيا والأشخاص الذين التقى بهم أثناء إقامته هناك، بمن فيهم المستشارة أنجيلا ميركل، في منشور على حسابه على انستجرام قبل وقت قصير من مغادرته.