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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس الحكومة ووزراء التموين والتنمية المحلية في البرلمان غدًا

الأحد 17/يناير/2021 - 08:03 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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أعلن مجلس النواب، ملحق لجدول أعمال الجلسة العامة غدا الاثنين، التي ستنعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وتضمن جدول أعمال الجلسة بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير التنمية المحلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير التموين والتجارة الداخلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد صرح بأن اللجنة العامة للمجلس انتهت خلال اجتماعها اليوم، إلى استدعاء رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، لعرض الموقف التنفيذى لأداء كل وزارة مقارنة بما جاء ببرنامج الحكومة الذى سبق عرضه على مجلس النواب.

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