وزيرة الصحة: تشغيل المجمع القومي للأمصال بحلوان خلال شهر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مساحة المجمع القومي للأمصال في حلون تبلغ 10 آلاف متر مربع وجرى الانتهاء من تجهيزاته وأعماله الإنشائية وتبقى بعض الأعمال في الكهرباء، وسيجري تشغيله بشكل كامل في غضون شهر، مشيرةً إلى أنه يضم 27 ثلاجة تبريد من 2 إلى 8 درجات، و8 ثلاجات للتجميد حتى 20 درجة تحت الصفر، بالإضافة إلى 30 مخزن جاف.وأضافت زايد في تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن المجمع كله مميكن وهناك روبوتات لجرد المحتويات، كما سيتضمن أجهزة وأنظمة لمكافحة الحرائق، وسيكون مجمعًا قوميًا كبيرًا يخدم مصر كلها ويوفر احتياجاتها من المخزون الاستراتيجي لكل احتياجات الدولة المصرية من الأمصال.وتابعت وزيرة الصحة، أن الثلاجات عالية الجودة والكفاءة التي يحتوي المجمع عليها والميكنة لكل محتويات المخازن ستعزز مراقبة صلاحية وجودة التدخين والدقة، مشددة على أن هذا الصرح سينقل مصر بشكل كبير في مجال الطعوم والأمصال وسيوفر مخزون بشكل عالي الكفاءة.وأردفت: إن شاء الله مصر ستشهد في الفترة القادمة تصنيع لقاحات جديدة، ومن المستهدف تصنيع 90% من احتياجاتنا في اللقاحات الأساسية، لافتةً إلى أن وزير الكهرباء أصدر توجيهاته أمس بسرعة إنجاز أعمال الكهرباء المتبقية لكي يجرى تشغيل المجمع بشكل تجريبي، وشهر بشكل كامل.