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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة الصحة تتفقد المركز القومي للتحكم في الأمراض المعدية

الأحد 17/يناير/2021 - 06:57 م
جولة وزيرة الصحة
جولة وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأحد، المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض المعدية بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة أعمال التجهيزات الجارية بتكلفة إنشاء بلغت 350 مليون جنيه.

رافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي السودة، أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور باسم عيسى، عميد المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد.

أكدت وزيرة الصحة، خلال جولتها أن المركز تم إنشاؤه على أعلى مستوى ليصبح صرحًا عالميًا في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، والأمراض المعدية وغير المعدية، مشيرة إلى توأمة المركز مع المراكز العلمية والبحثية في المنطقة لتبادل الخبرات والاستفادة في مجال البحوث، كما سيصبح وجِهة لكثير من العلماء والباحثين في مجال الترصد للأمراض المعدية والوبائية.

أوضحت الوزارة أن الوزيرة تفقدت المعامل البحثية بالمركز للاطمئنان على جاهزيتها، مشيرة إلى المركز يضم معامل متخصصة في البيولوجيا الجُزيئية، والأمراض الوراثية، والأورام، كما يضم 134 غرفة عزل تنفسي للأمراض المعدية، و6 غرف عمليات، و23 غرفة رعاية مركزة، وقسم للأشعة العلاجية والتشخيصية، ووحدة مناظير جهاز هضمي متقدمة، بالإضافة إلى مركز لتدريب الباحثين والأطقم الطبية.

وتابعت: أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من تنسيق الموقع العام للمركز، وتركيب جميع الأجهزة الطبية واختبارها قبل بدء التشغيل، لافتة إلى أن المركز تم تدشينه على مساحة 2000 متر ويتكون من 11 دورًا، ومزود بأحدث الأنظمة الإلكترونية في تداول وحفظ البيانات من خلال برامج متطورة، فضلًا عن الربط المميكن داخل المركز، وربطه مع جميع المراكز البحثية على مستوى الجمهورية.

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