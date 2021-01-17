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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انتهاء تصوير مسلسل «ضربة معلم»

الأحد 17/يناير/2021 - 05:36 م
مسلسل ضربة معلم
مسلسل ضربة معلم
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انتهى صناع وأبطال المسلسل الدرامي "ضربة معلم"، الذي يخوض بطولته النجم محمد رجب من تصوير كافة مشاهد العمل.

ورفع المخرج إسماعيل فاروق شعار فركش، وذلك بعد مرور 5 أشهر منذ انطلاق تصوير أول مشاهده في شهر سبتمبر الماضي.

وتدور قصة المسلسل حول شاب مصري يعيش في الطبقة المتوسطة التي تعمل وتكافح وتعافر في جمع الأموال باجتهاده الشخصي، ليعمل في شركة مقاولات وتتحسن أوضاعه المالية وسط خوضه العديد من المعارك حول المحيطين به.

يعرض "ضربة معلم" على فضائية CBC من السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا، في الثامنة مساءً، حيث تعاد الحلقة مرة أخرى في الساعة 12 بعد منتصف الليل، كما يذاع على cbc دراما في الساعة 11 مساءً، ثم يتم عرض إعادة الحلقة المرة الأولى في الخامسة صباحًا، والمرة الثانية في الثانية ظهرًا.

مسلسل "ضربة معلم" تدور أحداثه في إطار شعبي، يشارك في بطولته كل من الفنان محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، ياسمين البشبيشي، دعاء رجب، محمد الصاوي وعدد آخر من الفنانين، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

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