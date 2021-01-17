برلمانية: أسبوع مجلس النواب الأول يمهد لبداية قوية للحياة النيابية

أشادت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بجهود المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب 2021، في الأسبوع الأول من انعقاد الجلسات العامة للبرلمان، مُشيرة إلى أنها بداية قوية تدل على أن المجلس الجاري قادم بقوة.وأكدت رزق الله، في بيان، أن تعليق "الجبالي" على أداء الحكومة يُوكد على قوة البرلمان الجاري مقارنته عن السابق، كما أنه سيشهد رقابه فعاله ومُستمرة على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مجس النواب الجاري يحرص دائمً على أن يكون المواطن المصري في بؤرة الاهتمام وعلى رأس الأولويات من خلال استخدام كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابية والتي تساهم بشكل كبير في تخفيف العبءعن كاهله، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواججها الدولة من مواجهة كورونا.