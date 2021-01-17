تعافي مصابين بفيروس كورونا في مستشفى حميات الإسماعيلية

كشفت مصادر بمستشفى حميات الإسماعيلية، عن تعافي مريضان، وخروجهما من المستشفى اليوم الأحد، بعد التأكد من تعافيهم بشكل تام.وفي سياق متصل، قا ل الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن المديرية تستعد لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد، من خلال تشكيل 40 فرقًا منهم 24 فريقًا للمتابعة التليفونية للحالات و16 فريقًا طائرًا لإجراء الزيارات المنزلية.وأوضح السقعان، أن مهام الفرق الثابتة للمتابعة التليفونية للحالات تتلخص في التواصل على الأقل 4 مرات بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وليسوا مصابين بأمراض مزمنة، للاطمئنان على استقرار الحالة الصحية، بينما مهام الفرق الطائرة المتحركة وهي تقديم الزيارات المنزلية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد والمصابين أيضا بأمراض مزمنة وكبار السن والحوامل، لتقديم الخدمات الطبية والتمريضية بالتنقل من خلال العيادات المتنقلة المجهزة باسطوانات الأكسجين وجهاز قياس تشبع الدم بالأكسجين وأجهزة النيبوليزر وقياس الضغط والسكر، بالإضافة إلى توفير أدوية الأمراض المزمنة وشنطة علاج العزل لمنزلي وأدوية الطوارئ اللازمة وجميع مستلزمات الوقاية الشخصية للفرق الطبية من قفازات وماسكات وواقي وجه وبدل أحادية الاستخدام، كذلك توفير مطويات بها إرشادات العزل المنزلي للمريض وللمرافقين من أفراد الأسرة.وأشار السقعان إلى أن التعامل مع حالات لعزل المنزلي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان المعمول به لمدة عشرة أيام، ويعتبر المريض متعافيا في حالة عدم ظهور أعراض في آخر 3 أيام.وأفاد، أنه بمتابعة الحالات وفي حالة تدهور الحالة وحاجتها للرعاية الصحية بالمستشفى، فإنه سيتم تحويلها مباشرة إلى مستشفى العزل من خلال الغرفة الفرعية لإدارة أزمة كورونا بمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية.