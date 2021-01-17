روسيا: انخفاض في عدد الحالات النشطة من «كورونا» خلال الأسبوع الأخير

كشفت وكالة «تاس» الروسية، اليوم الأحد، أن عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في البلاد أنخفض خلال الأسبوع الأخير مقارنة مع سابقه، وذلك للمرة الأولى منذ الصيف الماضي، حسبما أظهرت بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.وحسب التقرير الذي نشره المركز اليوم الأحد، فإن عدد الإصابات الجديدة خلال السبعة أيام الأخيرة ظل عند مستوى الأسبوع الماضي، حيث بلغ 166255 حالة مقابل 165167 (أي بزيادة قدرها 0،7٪)، ما يدل على عدم حدوث ارتفاع ملموس في الإصابات بعد انتهاء عطلة رأس السنة الجديدة.في المجموع، سجلت روسيا منذ بداية الوباء 3 ملايين و568209 إصابات، ما يشكل أكثر من 2،4 ٪ من عدد سكانها.وتراجع عدد الحالات النشطة بواقع 19016 خلال الأسبوع الأخير، للمرة الأولى منذ نهاية أغسطس، ليصل إلى 542212 حتى اليوم.