السجن من 5 لـ 15سنة لـ 8 متهمين بالاتجار بالبشر بمنشأة ناصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر في قسم منشاة ناصر بأحكام تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 15 سنة.والمتهمون هم كلا من "م.ر" طبيب بشري، و"إ.س"، بدون عمل، و"س.ر"، شريك في مقهى، و"ر.س"، و"خ.ي" سكرتير طبيب، و"أ.ي"، نجار مسلح، و"م.م" سواق، و"م.ا" صاحب معرض سيارات.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.وكشف امر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بأنهم أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من اجل الحصول بشكل مباشر علي منفعة مادية بان تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية، وهم المجني عليهم "إ. م" و"آ. ب"، وف. ع"، وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية منهم، وهي كلية من المجني عليه الأول والثاني ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها "آ. ب"، يستحيل بروها تقدر بحوالي 15 %.وكان ذلك حال كون المتهم الأول طبيب اخصائي كلي ومدير وحدة غسيل الكلي بمستشفى القاهرة الفاطمي، وطبيب كلي مقيم بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وارتكبا جريمتهما باستغلال وظيفتهما وبطريق الاكراه الواقع علي المجني عليهم علي النحو المبين بالتحقيقات.