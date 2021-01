تردد قناة scare tv الجديد 2021 على النايل سات والأفلام الأكثر رعبا

لتلبي حاجة المشاهدين في مصر والشرق الأوسط.

تردد قناة scare tv الجديد 2021 على النايل سات





تردد قناة scare tv الجديد 2021 وننشر هنا في " الدستور " تردد قناة scare tv الجديد 2021 على النايل سات والتي تبث مدار اليوم 24 ساعة دون انقطاع، حيث تستقطب أكبر قدر ممكن من المشاهدين الشباب من محبي أفلام الرعب والإثارة والذين يحرصون على متابعة تلك الأفلام بشكل دائم، وتعتبر القناة متخصصة في بث أفلام الرعب والأكشن والإثارة فقط.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10872.

الاستقطاب عامودي: (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 56 SD.



أبرز الأفلام رعبا علي قناة scare tv الجديدة

The Visit.

Into The Forest.

Kill Bill Vol.1.

Eden lake.

Venom.

House On The willow street.



وتعمل القنوات والشبكات المختلفة علي تلبية حاجه المشاهد العام ع مستوي العالم في تم اطلاق قناة scare tv الجديدة بتخصص الرعب والإثارة والتشويق فقط لاهتمام فئة كبيره من العامة بتلك النوعية من الأفلام والأحداث المرعبة بشكل دائم دون انقطاع.





كما تعرض أحدث الأفلام المعروضة في دور السينما العالمية، Horror Movies وأفلام الإثارة الناجحة في سينما هوليوود، ويأتي انطلاقها لتلبي حاجة المشاهدين في مصر والشرق الأوسط، وذلك ايضا لملئ اوقات فراغ المشاهدين.





حيث يجلس الكثير من الجموع البشرية امام التلفاز نظرا لما يمر به العالم من كارثة صحيه عالمية بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد والذي ظهر اول حالاته في الربع النصف الاول من شهر نوفمبر الماضي عام 2019 بدولة الصين لينتشر بعد ذلك في العالم بوتيره سريعه في النصف الأول من شهر يناير من العام 2020 ليحصد حتى الان 2،032،751 وفاة على مستوى العالم.





