رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تردد قناة scare tv الجديد 2021 على النايل سات والأفلام الأكثر رعبا

الأحد 17/يناير/2021 - 04:48 م
قناة scare tv
قناة scare tv
طباعة
شهد محرك البحث العالمي جوجل تساؤلات كثيره بعد حلول عام 2021 عن تردد قناة scare tv الجديد 2021 على النايل سات، والتي تخصصت في أفلام الرعب والإثارة لعام 2020 على نايل سات، حيث تعرض القناة الأفلام الأشد رعبا والأفلام الخيالية وأحدث الأفلام المعروضة في دور السينما العالمية، Horror Movies وأفلام الإثارة الناجحة في سينما هوليوود، ويأتي انطلاق تردد قناة scare tv الجديد 2021 على النايل سات لتلبي حاجة المشاهدين في مصر والشرق الأوسط.

تردد قناة scare tv الجديد 2021 على النايل سات

وننشر هنا في "الدستور" تردد قناة scare tv الجديد 2021 على النايل سات والتي تبث مدار اليوم 24 ساعة دون انقطاع، حيث تستقطب أكبر قدر ممكن من المشاهدين الشباب من محبي أفلام الرعب والإثارة والذين يحرصون على متابعة تلك الأفلام بشكل دائم، وتعتبر القناة متخصصة في بث أفلام الرعب والأكشن والإثارة فقط.

تردد قناة scare tv الجديد 2021 

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 10872.
الاستقطاب عامودي: (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56 SD.

أبرز الأفلام رعبا علي قناة scare tv الجديدة

The Visit.
Into The Forest.
Kill Bill Vol.1.
Eden lake.
Venom.
House On The willow street.

وتعمل القنوات والشبكات المختلفة علي تلبية حاجه المشاهد العام ع مستوي العالم في تم اطلاق قناة scare tv الجديدة بتخصص الرعب والإثارة والتشويق فقط لاهتمام فئة كبيره من العامة بتلك النوعية من الأفلام والأحداث المرعبة بشكل دائم دون انقطاع.

كما تعرض أحدث الأفلام المعروضة في دور السينما العالمية، Horror Movies وأفلام الإثارة الناجحة في سينما هوليوود، ويأتي انطلاقها لتلبي حاجة المشاهدين في مصر والشرق الأوسط، وذلك ايضا لملئ اوقات فراغ المشاهدين.

حيث يجلس الكثير من الجموع البشرية امام التلفاز نظرا لما يمر به العالم من كارثة صحيه عالمية بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد والذي ظهر اول حالاته في الربع النصف الاول من شهر نوفمبر الماضي عام 2019 بدولة الصين لينتشر بعد ذلك في العالم بوتيره سريعه في النصف الأول من شهر يناير من العام 2020 ليحصد حتى الان 2،032،751 وفاة على مستوى العالم.

اقرأ أيضًا:

تردد قناة الأهلي الجديد على النايل سات
تردد قناة تن الفضائية الجديد

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بـ3.5 مليار جنيه.. تفاصيل طرح «التموين» منطقة لوجستية جديدة بالشرقية

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

الرئيس يوجه بتوفير عوامل النجاح لتصنيع السيارات الكهربائية

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

الرئيس يوجه بتوفير عوامل النجاح لتصنيع السيارات الكهربائية

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

أتيليه العرب ينظم معرض «مبدعون خالدون» في نسخته الثالثة.. 30 يناير

في يوم ميلاد «الأسواني»: نورك معنا يا أبي

«بلى يستقيم».. كتاب جديد عن أروقة للنشر

صدور «القطارات فائقة السرعة» لـ لين شياو ياون عن دار صفصافة