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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تردد قناة ten الجديد على نايل سات 2021

السبت 16/يناير/2021 - 03:06 م
تردد قناة ten
تردد قناة ten
هبه محمد
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تردد قناة ten الجديد على نايل سات 2021، تستمر عمليات البحث على محركات الانترنت " جوجل " من قبل متابعين قناة ten على النايل سات بعد تغير التردد أكثر من مرة بسبب توقف بث قناة ten وإعادتها لظروف متعلقة بالتقنية الفنية من جودة الصوت والصورة، أو مشاكل مالية متعلقة بالعاملين في قناة ten.

تردد جميع قنوات النايل سات الجديد 2021

يمكن نعرفة الترددات الجديدة الخاصة بقنوت النايل سات فى بداية عام 2021 من هنا.

ولكن لا يزال جمهور القناة يبحث عن ترددها الجديد ten الجديد على نايل سات 2021 لما اعتاد على مشاهدته على شاشتها من البرامج المختلفة والمسلسلات المتنوعة العربية والتركية والهندية المدبلجة، بالاضافة إلى البرامج المتنوعة في مختلف المجالات، وكل ذلك جعل قناة ten محاطة بالاهتمام من قبل المشاهدين بمختلف البلدان العربية وليس الجمهور المصري فقط.

ونظرًا لإهتمام المشاهدين بالبحث على محركات " جوجل " عن تردد قناة ten الجديد على نايل سات 2021، يقدم لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص تردد قناة ten الجديد، والبرامج التي يتم عرضها حاليًا على شاشات ten.

تردد قناة ten الجديد على نايل سات 2021

إليكم آخر تحديث عن تردد قناة ten الجديد على نايل سات 2021، ويمكن ضبطها بكل سهولة في توقف التردد القديم لقناة ten من خلال الرموز التالية:

1 - تردد قناة ten الجديد: 11842.

2 - استقطاب قناة ten: أفقي ( H ).

3 - معامل الترميز: 27500.

برامج قناة ten الجديدة على نايل سات 2021

1 - برنامج حلوة يادنيا.

2 - برنامج بيت دعاء.

3 - برنامج سفرة هنية.

4 - برنامج بالورقة والقلم.

5 - برنامج البريمو.

6 - برنامج ستوديو الاخبار.

7 - برنامج مصر في أسبوع.

8 - برنامج صباح الورد.

وبعد ضبط جهازك على تردد قناة ten الجديدة على نايل سات 2021، يمكنك مشاهدة العديد من البرامج الكوميدية والمسلسلات الدرامية المختلفة التوزعة خلال ساعات اليوم، لذا تعتبر قناة تن شاملة متنوعة لمختلف الأنماط التليفزيونية.

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