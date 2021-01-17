الآن ضبط تردد قناة الأهلي الجديد 2021

يبحث جمهور الساحرة المستديرة على تردد قناة الأهلي الجديد 2021، وذلك عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة بعد تغيير تردد القنوات عبر نايل سات على القمر الصناعي، بداية يناير الجاري، مع بداية العام الميلادي الجديد، وتستمر التساؤلات حول القناة لمتابعة أحدث الأخبار الرياضية، ومشاهدة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ضبط تردد قناة الاهلي الجديد 2021

ويمكن للمواطن معرفة تردد قناة النادي الأهلى القمر الصناعي حيث جاءت كالتالي: نايل سات تردد القناة: 11747، معدل الترميز: 27500، معامل الاستقطاب: رأسي H معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: نايل سات تردد القناة 11440، معدل الترميز 27500 ، معامل الاستقطاب أفقي V معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وتعتبر قناة الأهلي، من القنوات التي تحظى بمشاهدة كبيرة من جانب المواطنين، حيث أنها تبث أخبار نادي القرن، وتعد من أفضل القنوات الرياضية في مصر، وتهتم بعرض كل ما هو متعلق بالنادي سواء في كرة القدم أو السلة والرياضات الأخرى.

نبذة عن قناة النادي الأهلى

ويشار إلى أن أول بث تجريبي لقناة الأهلي، كان في 31 ديسمبر 2019، حيث انطلق القناة رسميًا على النايل سات، يناير 2020 الماضي، قبل أن يتم تحديث جميع التردادات في شهر يناير الجاري من العام الجديد 2021.

قائمة برامج قناة الأهلي

وتعرض القناة مجموعة من البرامج الرياضية التي تستضيف كوكبة من المتخصصين في الشأن الرياضي من المعلقين والخبراء الرياضيين، وغيرهم من المهتمين بالرياضة وخاصة النادي الأهلى.

وتتضمن برامج قناة النادي الأهلي: برنامج الأهلي اليوم، والأهلي في الصحافة، البيت الكبير، وستاد الأهلي، وأخيرًا النشرة الرياضية التي تحتوي على أهم ما جاء في اليوم، إضافة إلى الفعاليات الرسمية ومواعيد مباريات كرة القدم.

اقرأ ايضا: