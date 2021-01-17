غدًا.. السيسي يزور عمان بدعوة من العاهل الأردني

يستعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية، غدًا الاثنين، تلبية لدعوة من الملك عبدالله الثاني.وقالت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية إن الملك عبدالله، بحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، والمستجدات في المنطقة.وتم التأكيد، خلال اتصال هاتفي، على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.