تدريبات عسكرية كبرى.. مخطط تركي أذربيجاني بالقرب من حدود أرمينيا

كشفت وسائل إعلام تركية، عن مشاركة تركيا في أكبر مناورات عسكرية منذ سنوات في النصف الأول من فبراير المقبل، بالقرب من الحدود مع أرمينيا، بمشاركة الجيش الأذربيجاني في محافظة "قارص" قرب حدود أرمينيا.وأفادت صحيفة "خبر ترك"، أن المناورات ستجري في فترة بين 1 و12 فبراير بمشاركة دبابات وبطاريات مدفعية ومروحيات وفرق قناصين ووحدات من قوات الكوماندوز، مشيرة إلى أن وحدات تابعة للجيش الأذربيجاني ستنفذ خلال المناورات رمايات مشتركة مع العسكريين الأتراك.وستتدرب القوات المشاركة في التدريبات على تنفيذ العمليات الهجومية وعمليات الإنزال والقصف والرماية، بالإضافة إلى عمليات النقل والإمداد، حسب الصحيفة.وذكرت الصحيفة أن هدف المناورات يكمن في تطوير التنسيق والتعاون خلال تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة والتأكد من فعالية الأسلحة ووسائل النقل والتسلسل القيادي، بالإضافة إلى قدرة العسكريين على أداء مهامهم في ظروف فصل الشتاء.