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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لأطماع أردوغان.. برلماني عراقي يحذر من توغل تركي كبير في الشمال

الأحد 17/يناير/2021 - 11:36 ص
توغل تركي
توغل تركي
منار أحمد
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كشف أيوب الربيعي، برلماني عراقي، اليوم الأحد، من وقوع توغل تركي كبير في شمال العراق، محذرًا من أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العراق.

جاء ذلك، بعدما سلطت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، الضور على خطط أردوغان في عام 2021 الذي وصفته بأنه "عام التوسع الإقليمي" بالنسبة له.

وقال البرلماني العراقي في حديث لموقع "بغداد اليوم"، "إن نظام صدام حسين عقد اتفاقية مع الجانب التركي قبل نحو نصف قرن أتاحت لقوات الأخير بالتوغل في أراضي البلاد مسافة محددة، لمحاربة حزب العمال الكردستاني لكن بعدها تطور الموقف الميداني وأصبح لدى أنقرة قواعد عسكرية وعمليات قصف جوي بذرائع متعددة".

وأضاف " الربيعي" أن "تركيا لديها أطماع في العراق وما يحدث حاليا من عمليات توغل بين فترة وأخرى رسائل واضحة في محاولة لاستغلال وضع العراق الداخلي، من حالة استثنائية لفرض سياسة الأمر الواقع"، معتبرا أن الوجود التركي من قواعد وعسكر انتهاكا لسيادة البلاد".

وأشار الربيعي إلى أن "أي محاولة توغل كبيرة وسيطرة على المزيد من الأراضي لن تكون سهلة والعراق ليس بلدا ضعيفا"، مؤكدا على "ضرورة أن يكون للحكومة موقف حاسم من هذه الخروقات من خلال عرض الملف على الأمم المتحدة والجامعة العربية وكل الهيئات الدولية الضاغطة بالإضافة إلى اعتماد العامل التجاري والاقتصادي في مسار إيقاف التوغل التركي، خاصة وأن التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 10 مليار دولار سنويا".

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