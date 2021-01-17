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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

الأحد 17/يناير/2021 - 11:03 ص
إسعاف
إسعاف
البحيرة معوض هويدى
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أصيب 9 أشخاص بينهم 3 أطفال بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل أسفل الكوبرى الدولي اتجاه القاهرة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون في البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث أسفل الكوبري الدولي بوادي النطرون وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصى لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من:" محمد هاني توفيق، 15 عامًا، محمد رمضان علي، 16 عامًا، محمد سعيد غريب، 23 عامًا، رضا على محمد عوض، 18 عامًا، أحمد مجدى عبدالحميد، 18 عامًا، عاصم محمد السيد، 19 عامًا، يوسف عيد بسيوني، 19 عامًا، حسن فاروق الشنشوري، 58 عامًا، محمد عوض النجار، 16 عامًا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

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