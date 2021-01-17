بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

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أصيب 9 أشخاص بينهم 3 أطفال بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل أسفل الكوبرى الدولي اتجاه القاهرة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون في البحيرة.تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث أسفل الكوبري الدولي بوادي النطرون وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصى لتلقي العلاج اللازم.والمصابون هم كل من:" محمد هاني توفيق، 15 عامًا، محمد رمضان علي، 16، محمد سعيد غريب، 23، رضا على محمد عوض، 18، أحمد مجدى عبدالحميد، 18، عاصم محمد السيد، 19، يوسف عيد بسيوني، 19، حسن فاروق الشنشوري، 58، محمد عوض النجار، 16وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.