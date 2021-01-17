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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس حارس عقار سرق سائقا بالإكراه في مدينة نصر

الأحد 17/يناير/2021 - 09:41 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس متهم بسرقة سائق بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أنه عقب تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة، من ضبط حارس عقار وبحوزته طبنجة صوت - 25 طلقة صوت – جراب طبنجة – هاتف محمول – مبلغ مالى وذلك حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة القسم.

وبمناقشته اعترف بقيامه بسرقة أحد الأشخاص سائق بإحدى شركات تأجير السيارات حيث ورد للأخير اتصال عبر التطبيق الخاص بالشركة عمله لتوصيل المتهم وحال سيرهما بالسيارة قيادته قام بتهديده بالسلاح النارى المضبوط واستولى منه على مبلغ مالى والهاتف المحمول الخاص به ولاذا بالفرار بسيارته، كما أقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات الواقعة المشار إليها، وأنه قام بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وأن سيارته المضبوطه هى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة بالإكراه.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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