510 إصابات بكورونا فى اليونان

أعلنت الصحة اليونانية السبت، تسجيل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و20 وفاة، خلال 24 ساعة.ونقلت صحيفة (كاثميريني) اليونانية - على موقعها الإلكتروني عن وزارة الصحة - القول إن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 5441 بعد تسجيل الحالات الجديدة أمس، بينما بلغ إجمالي حصيلة الإصابات 148 ألفا و370 حالة.وبلغت الحالات المتصلة بأجهزة التنفس الصناعي 323 بينما خرج 1028 حالة من المستشفى.