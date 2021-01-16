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السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

118856 إجمالى إصابات كورونا فى فنزويلا

السبت 16/يناير/2021 - 08:29 م
كورونا فى فنزويلا
كورونا فى فنزويلا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم السبت، تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينهم 11 وفاة.

ونقلت صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية - على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة - أن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد ارتفع إلى 118 ألفا و856 حالة، تعافى منهم 112 ألفا و320 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة 5 آلاف و441 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1095 حالة بعد تم تسجيل 5 حالات جديدة.

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