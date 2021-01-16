118856 إجمالى إصابات كورونا فى فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم السبت، تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينهم 11 وفاة.ونقلت صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية - على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة - أن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد ارتفع إلى 118 ألفا و856 حالة، تعافى منهم 112 ألفا و320 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 5 آلاف و441 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1095 حالة بعد تم تسجيل 5 حالات جديدة.