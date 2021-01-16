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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تونس تؤكد أهمية ضمان عدالة توزيع لقاحات كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 09:37 م
عثمان الجرندي، وزير
عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية
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أكد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم السبت، أهمية أن تعمل كل الأطراف من دول ومنظمات أممية على ضمان توزيع لقاحات كورونا، توزيعا عادلا ومتوازنا بين كافة الدول والشعوب لمواجهة هذا الخطر غير المسبوق في تاريخ البشرية والذي لا يعترف بالحدود المادية.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - علي صفحتها الرسمية - أن ذلك جاء خلال اتصال أجراه الجرندي عبر تقنية الفيديو مع نادين جيرولت، وزيرة العلاقات الدولية والفرنكوفونية بالكيبيك.

وتطرق الطرفان إلى علاقات التعاون القائمة بين تونس والكيبيك على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، كما تم التباحث حول تداعيات جائحة كورونا العالمية.

وجدد وزير الخارجية التونسي التذكير بموقف رئيس الجمهورية التونسي من هذه الأزمة الوبائية والداعي إلى ضرورة إيجاد تضامن دولي واسع وفعّال للحد من تأثيراتها.

على صعيد آخر، ناقش الجانبان آخر استعدادات تونس المتعلقة باحتضان القمة الثامنة عشر للمنظمة الدولية للفرانكفونية المزمع عقدها أواخر عام 2021 في ولاية جربة والتي ستتزامن مع الذكرى الخمسين لإنشاء هذه المنظمة.

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