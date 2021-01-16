رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس لبنان يوقع قانونًا للسماح باستيراد اللقاحات المضادة لكورونا

السبت 16/يناير/2021 - 08:09 م
ميشال عون
ميشال عون
أ ش أ
طباعة
وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، القانون الصادر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة، أمس، تحت مسمى (تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا) على نحو يفتح الباب أمام استيراد لبنان للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكانت لجنة الصحة بالمجلس النيابي اللبناني، قد أعدت مقترح القانون بناء على طلب من الشركات الدولية المصنعة للقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا التشريع يضفي الحماية القانونية، ويعفي تلك الشركات من المساءلة أو دفع أى تعويضات عن أي أضرار محتملة قد تنتج عن عملية التلقيح طيلة سنتين من تاريخ إقرار القانون تتحمل خلالهما الدولة المسئولية.

ووافق البرلمان اللبناني على مقترح القانون وأقره أمس في ضوء ما تبين أن جميع الشركات الدولية المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ترفض توريد اللقاحات، لأي دولة في العالم إلا بعد صدور مثل هذا التشريع، باعتبار أن اللقاحات لم تحصل حتى الآن على الموافقة النهائية من الجهات الطبية الدولية، وإنما حصلت على موافقات بـ "الاستعمال الطارئ"، الأمر الذي يجعلها تطلب الحماية من أي مساءلة أمام القضاء عن أي عوارض أو مضاعفات قد تحدث جراء استخدام اللقاحات وأي تعويضات يطلبها المتضررون المحتملون.

وتنشأ بمقتضى القانون لجنة علمية لتحديد الأضرار المحتملة التي قد تتسبب فيها اللقاحات، ويكون لها التقدير في إطار مهلة السنتين المقبلتين، في تحديد أسباب وقيمة التعويض، على أن تمول الدولة تقديم التعويضات للمتضررين المحتملين، كما يسمح القانون للقطاع الخاص باستيراد اللقاحات المعتمدة دوليًا للتعامل مع الفيروس بعد الحصول على الموافقات الطبية اللازمة من وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن لبنان أواخر شهر ديسمبر الماضي شراء نحو مليوني جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر، لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الكمية الأولية ستغطي 15% ممن يقطنون الأراضي اللبنانية، وأن الدولة ستتيح اللقاح مجانا ابتداء من منتصف شهر فبراير المقبل، إلى جانب حجز مليونين و730 ألف جرعة من اللقاحات التي تنتجها شركات عالمية أخرى عبر منصة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسى: الخطوط المعلنة فى ليبيا هدفت لتحقيق التوازن

سقوط صاروخ إيراني بعيد المدى قرب حاملة طائرات أمريكية

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

«مفيش بطل من غير جروح».. أول تعليق من مصطفى محمد على فشل احترافه

الصور

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

image description

محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

مقترح لإنشاء أول نادي لترجمة الأعمال الأدبية لأبناء الصعيد بأسيوط

الأكثر قراءة

سقوط صاروخ إيراني بعيد المدى قرب حاملة طائرات أمريكية

حقيقة طلب أحمد فتحي العودة إلى الأهلي

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثانى

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دبى تطلق «تاكسى لندن» فى شوارعها تجريبيًا الشهر المقبل

«الفيدرالية الروسية» تشرح آلية تطور المناعة من كورونا فى جسم الإنسان

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. شركة مصر الوسطى

فريق نيبالي يعلن تسلق قمة «كي 2» بنجاح للمرة الأولى خلال الشتاء

أيام زمان

حكاية مواطن سوري طلب قبلة من فريد الأطرش مقابل مليون ليرة

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور «الأصابع على الزناد» لـ سيد غنيم عن دار صفصافة

أجافيا.. قصة تشيخوف عن اللا مقبول

أكاديمية الفنون بروما تبدأ أولى حلقات مبادرة «اتكلم عربي»

دينا السقا تكشف تفاصيل روايتها الجديدة «قصبة رضوان»