1236 إصابة جديدة بكورونا فى جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم السبت تسجيل 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 247 ألفا و25 حالة على مستوى البلاد.وأفادت صحيفة (جورجيا توداي) - على موقعها الإلكتروني - بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 231 ألفا و385 حالات، بعد تسجيل 2189 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 2916 حالة عقب تسجيل 23 وفاة جديدة منذ أمس.