خطوات الاستعلام عن دعم برنامج تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن دعم برنامج تكافل وكرامة

خطوات تسجيل معاش الأرامل والمطلقات



- اختيار أيقونة تكافل وكرامة



- كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام عن المعاش الشهري والمكون من 14 رقمًا



- الضغط على ايقونة استعلام



ستظهر كافة بيانات الراغب في الاستعلام عن صرف المعاش كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، المحافظة التابع لها، نوع المعاش المتقدم للحصول عليه ( تكافل – وكرامة ) حالة البطاقة ( سارية - منتهية ).



في حالة وجود شكوى يتم الضغط على أيقونة الشكاوي وتسجيلها كاملة في الخانة المخصصة لذلك.