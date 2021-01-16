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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خطوات الاستعلام عن دعم برنامج تكافل وكرامة

السبت 16/يناير/2021 - 01:46 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
وكالات
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يقدم لكم «الدستور» خطوات الاستعلام عن دعم برنامج تكافل وكرامة، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن دعم برنامج تكافل وكرامة وكذلك لتسجيل شكاوى المواطنين، خاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتصدرت محركات البحث العالمية اليوم السبت خاصة جوجل، البحث عن رابط الاستعلام عن دعم برنامج تكافل وكرامة التي وفرتها وزارة التضامن الاجتماعي لفئات الشعب المصري، وهي عبارة عن منحة حكومية للفئات الأكثر احتياجا.

ويبحث الملايين عن رابط الاستعلام عن دعم برنامج تكافل وكرامة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث

ويستعرض «الدستور» من خلال التقرير التالي رابط الاستعلام عن دعم برنامج تكافل وكرامة عبر الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي وكيفية التقديم للحصول على المعاش الشهري والأوراق المطلوبة للتقديم.

رابط الاستعلام عن دعم برنامج تكافل وكرامة

يمكن المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الدخول على الرابط التالي (من هنا) https:tk.moss.gov.eg للحصول على معاش التكافل والكرامة المقدر شهريا بـ 400 جنيه ممن تنطبق عليهم الشروط الاستعلام عنه إلكترونيا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الفئات الأكثر احتياجا لبرنامج تكافل وكرامة.

الفئات الأكثر احتياجا التي تمنعهم في عيش حياة كريمة:

1- المطلقات.
2- الأرامل.
3- الأيتام.
4- ذوي الإعاقات التي تمنع صاحبها عن العمل.
5- ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يسمح لهم وفقا للقانون الجمع بين معاشين

خطوات تسجيل معاش الأرامل والمطلقات

يمكن للراغبين في الحصول على المعاش الاستثنائي الذي تمنحه وزارة التضامن الاجتماعي لأكثر الفئات احتياجا بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي التسجيل بإتباع الخطوات التالية:-

- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا

- اختيار أيقونة تكافل وكرامة

- كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام عن المعاش الشهري والمكون من 14 رقمًا

- الضغط على ايقونة استعلام

ستظهر كافة بيانات الراغب في الاستعلام عن صرف المعاش كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، المحافظة التابع لها، نوع المعاش المتقدم للحصول عليه ( تكافل – وكرامة ) حالة البطاقة ( سارية - منتهية ).

في حالة وجود شكوى يتم الضغط على أيقونة الشكاوي وتسجيلها كاملة في الخانة المخصصة لذلك.

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