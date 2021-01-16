بدء إجازة منتصف العام الدراسي رسميًا

بدأت إجازة منتصف العام الدراسي، اليوم السبت 16 يناير، وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.وأوضحت أنه سيتم عقد كل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.