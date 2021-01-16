وزير العدل يتابع تطوير مجمع محاكم الجلاء لمواكبة التحول الرقمى

تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان متابعة أعمال ترميم مجمع محاكم الجلاء، وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو الذي يتناسب مع أهميته للمترددين عليه وطبيعة عمل المحكمة.ويتابع مروان بصفة دورية مستجدات عمليات التطوير مع مساعدة لأبنية دور المحاكم، للوقوف على آخر أعمال التشييد البنائي ورفع كفاءة المجمع للحفاظ على التراث الذي يتمتع به وتطويره بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات العصر من التطور التكنولوجي وغيرها من الوسائل، حيث من المقرر رفع الكفاءة والتطوير من خلال إدخاله ضمن منظومة المحاكم المميكنة لمواكبة التحول الرقمي.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة الأشغال العسكرية بالبدء في عملية ترميم ورفع كفاءة مبنى مجمع محاكم الجلاء بالقاهرة، والذي جرى حرقـه في عام 2011.