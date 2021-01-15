القبض على المتهم بقتل شاب في مشاجرة بدار السلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل قتل شابا خلال مشاجرة بينهما بدار السلام.تلقى المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي، مفاده مقتل شاب على يد آخر خلال مشاجرة.وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يدعي "محمد دكش"، 31 سنة، ومقيم بدائرة القسم.وتمكنت مباحث قسم شرطة دار السلام من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.