6 دول أوروبية تعرب عن قلقها البالغ من تأخر تسليم لقاح فايزر

أعربت أكثر من 6 دول أوروبية، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ من تأخر تسليم لقاح فايزر البريطاني، وفق قناة العربية.وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأدوية النرويجية أن 23 شخصا توفوا عقب تلقيهم لقاح "فايزر" و"بيونتيك" المضاد لـ"كوفيد – 19"، فيما غيرت السلطات الصحية في البلاد توصيات تطعيم المسنين بهذا اللقاح.وأشارت الوكالة إلى أن "جميع الوفيات تم تسجيلها بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما ويعانون من ضعف المناعة".ونقلت قناة "أن آر كي" النرويجية عن المتحدث باسم الوكالة شتاينار مادسن قوله: "هذه الحالات ليست مقلقة. من الواضح أن هذا اللقاح له عامل خطر ضئيل للغاية، مع استثناءات قليلة عندما يتعلق الأمر بالمرضى المسنين الذين يعانون من سوء الحالة الصحية".