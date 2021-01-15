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تقارير ومتابعات

أسعار تذاكر القطارات الروسية وخطوطها الجديدة 2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:25 م
أسعار تذاكر القطارات
أسعار تذاكر القطارات الروسية
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة أسعار تذاكر القطارات الروسية وخطوطها الجديدة 2021 والتي تم استيرادها حديثا من شركة ترانسماش هولدنج الروسية بقيمة مليار و 16 مليون و 50 ألف يورو، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي قيمة الغرامات المقررة للركاب المخالفين لقرار الحجز المسبق.

أسعار تذاكر القطارات الروسية وخطوطها الجديدة 2021

يعمل حاليا قرابة 208 عربة جيدة التهوية تم استيرادها من روسيا على خطوط السكك الحديدية والتي تعمل على الخطوط الطوالي بالوجهين القبلي والبحري ووصل أسعار تذاكر تلك القطارات إلى 30 جنيه للقطار القادم من القاهرة إلى بني سويف و 40 جنيه للقطار القادم من القاهرة إلى المنيا و50 جنيه للقطار القادم من القاهرة إلى أسيوط و 55 جنيها للقطار القادم من القاهرة إلى سوهاج و 65 جنيه للقطار القادم من القاهرة إلى قنا و 85 للقطار القادم من أسوان إلى القاهرة 

القطارات الروسي تتزين بالعلم المصري

انطلقت بالفعل رحلات القطار الروسي في محطات سكك الحديد مصر منذ منتصف العام الماضي 2020 بين الوجه القبلي والبحري والتي تتزين بالعلم المصري والتي تم استيراد عرباته بالفعل الشركة ترانسماش هولدنج الروسية بقيمة مليار و 16 مليون و 50 ألف يورو بهدف تحسين خدمة أداء هيئة سكك حديد مصر حيث يوجد بها 180 عربة درجة ثانية مكيفة و 90 عربة درجة أولى مكيفة و500 عربة درجة ثالثة مكيفة ذات تهوية ديناميكية بالإضافة إلى 30 عربة بوفيه مكيفة.


مواعيد قطارات الروسية في الوجهين القبلي والبحري

تعد أسعار تذاكر القطارات الروسية وخطوطها الجديدة 2021 طفرة جديدة في هيئة سكك حديد مصر خاصة وأن تلك الأسعار رخيصة مقارنة بالقطارات الأخرى التي تعمل بالوجهين القبلي والبحري وفي مواعيد مميزة حيث ينطلق القطار رقم 1131 من القاهرة في تمام الساعة 8:10 صباح ويصل الإسكندرية في 11:05 صباحا بينما ينطلق القطار رقم 1006 من القاهرة في تمام الساعة السادسة صباحا ويصل سوهاج الساعة 1:20 دقيقة مساء

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