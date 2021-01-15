جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 1594 جنديًا وموظفًا بكورونا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 1594 جنديا وموظفا مدنيا بفيروس كورونا حتى اليوم الجمعة.وأضاف الجيش أن حوالي 12196 جنديا وموظفا يخضعون للحجر الصحي حتى أمس الخميس، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، وأكمل الجيش الإسرائيلي 7712 فحصا وبائيا من خلال مركز قيادة ألون حتى أمس.ووفقا للصحيفة، حتى اليوم الجمعة، تلقى حوالي 31110 جنود وموظفين مدنيين في الجيش الإسرائيلي الجرعة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا.وتلقى نحو مليوني إسرائيلي حتى الآن الجرعة الأولى من لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكورونا منذ إطلاق حملة للتلقيح ضد الفيروس في إسرائيل في 19 ديسمبر.ووصل إجمالي الإصابات بكورونا في إسرائيل 531 ألفًا و791، والوفيات إلى 3 آلاف و869.