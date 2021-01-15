وزير الاتصالات يبحث مع نظيره النيجيرى تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عيسى على بانتامى، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمى بنيجيريا، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث مجالات التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاسيما المتعلقة بكل من تطوير التطبيقات التكنولوجية، وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعى، وتطوير البنية التحتية للاتصالات.وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت على العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر ونيجيريا؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.كما استعرض الدكتور عمرو طلعت الجهود التى بذلتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية ومشروعات التحول الرقمى، من أجل تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الرقمية، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للاتصالات، والعمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات؛ مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتنمية صناعة مراكز البيانات فى ظل المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر فى هذه الصناعة، لاسيما الموقع الفريد على خريطة الكابلات البحرية العالمية إلى جانب توافر الإطار التشريعى الداعم للصناعة، وذلك من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.وتطرق اللقاء إلى مناقشة أوجه التعاون فى مجال بناء القدرات فى المجالات التكنولوجية المتخصصة؛ حيث تم استعراض استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات الرقمية، والتى تشمل عددًا ضخمًا من المبادرات والبرامج التدريبية، إلى جانب توفير التعليم المتخصص من خلال جامعة مصر المعلوماتية التى تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشائها، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تخريج كوادر متخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة، وذلك بالشراكة مع كبري الجامعات العالمية.وناقش الطرفان تعزيز التعاون المشترك في مجالات تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسبل دعم ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة، وجذب رءوس الأموال وصناديق رأسمال المخاطر النيجيرية في الشركات الناشئة المصرية، وتطوير حلول تكنولوجية تلبى احتياجات السوق النيجيرية؛ وذلك إلى جانب عقد فعاليات مشتركة لخلق فرص للشراكة بين الشركات المصرية ونظيراتها النيجيرية.كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتبنى تكنولوجياته وفقا للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.وقد اعرب الوزير النيجيري عن تقديره لتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصـر، والجهود الجارية للتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية. كما ابدى استعداده للتعاون في مجال تقديم التدريب المتخصص فضلا عن التعليم الاكاديمي ذي الصلة؛ مؤكدا على اهتمامه بالتعرف علي التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية للاتصالات.وفى ضوء استراتيجية الاقتصاد الرقمي التي تم إعلانها عام 2019 بنيجيريا، افاد الوزير النيجيرى بأنه قد اهتم بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي بنيجيريا في ظل الاهتمام بالتكنولوجيات المتطورة لتقديم حلول رقمية اكثر كفاءة؛ وقد رحب الدكتور عمرو طلعت بتعزيز التعاون بين المركز النيجيري ومركز الابتكار التطبيقى من خلال فرق بحثية مشتركة لموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأضاف الوزير النيجيري أن هذا اللقاء يعد استهلالا لتعاون طويل المدى فى المجالات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما يعد نموذجا فاعلا لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين؛ مؤكدا على رغبته الحثيثة في انضمام نيجيريا لمجموعة العمل المعنية بالذكاء الاصطناعي التابعة لمجلس وزراء الاتصالات الأفارقة بالاتحاد الإفريقى؛ حيث كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر قد دعت لتشكيل هذه المجموعة فى سبيل خلق وعي أفريقى ومواقف موحدة تجاه الموضوعات ذات الصلة.حضر اللقاء؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والدكتورة جُلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقى.هذا وقد قام السيد الوزير النيجيرى والوفد المرافق له بجولة داخل القرية الذكية للتعرف عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ حيث شملت زيارة كلا من مركز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، ومعمل الأمم المتحدة للإبداع التكنولوجي، ومركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى.الجدير بالذكر ان زيارة السيد الوزير النيجيرى تأتى فى إطار زيارته الى مصـر فى ضوء التباحث على المستوى الرئاسى بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.