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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنظيم ندوة «تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة» بمركز شباب توشكى

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:48 ص
ملتقى الشباب بمركز
ملتقى الشباب بمركز شباب توشكي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج تحت إشراف الدكتور محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، فعاليات ملتقى الشباب بمركز شباب توشكي بمدينة سوهاج لتوعية رواد المراكز الشبابية بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامى الحنيف ودحض المفاهيم المتداولة والمغلوطة بين الشباب تحت عنوان "تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة" وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بسوهاج.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة الاهتمام بالشباب وتثقيفهم دينيا واجتماعيا مع الاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والمتابعة المستمرة لتطبيقها خلال الندوات.

وتحدث خلال الندوة ممثلا عن مديرية اوقاف سوهاج الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير إدارة المساجد والأمين العام لرابطة خريجي الأزهر بسوهاج، عن الأمور الدينية المغلوطة وكيفية فهمها الفهم الصحيح مستدلا بآيات من القرآن الكريم ومواقف من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

وأشار اللاوي، خلال الندوة بمواقف من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا مواقف من حياة الصحابة موضحًا أن الأمور كلها بيد الله عز وجل

وحضر الندوة عدد من الشباب والفتيات رواد المركز وكلا من مروة علي المشرف على مركز الشباب، وهيثم أحمد، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، محمد كامل، منسق صفحة مراكز شباب مصر بسوهاج.
تنظيم ندوة «تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة» بمركز شباب توشكى
تنظيم ندوة «تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة» بمركز شباب توشكى
تنظيم ندوة «تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة» بمركز شباب توشكى
تنظيم ندوة «تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة» بمركز شباب توشكى
تنظيم ندوة «تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة» بمركز شباب توشكى
تنظيم ندوة «تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة» بمركز شباب توشكى

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