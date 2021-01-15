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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

دعوى قضائية لإنشاء كوبرى ومطبات وإشارات مرور بطريق المنصورة جمصة الدولى

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:54 ص
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري
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أقام المحامي عبد العزيز المعداوي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، لإنشاء كوبري ووضع علامات وإشارات المرور وإقامة مطبات صناعية بطريق رافد المنصورة جمصة الدولي الساحلي أمام قرية الروضة بطلخا.

وذكر المعداوي فى دعواه التي حملت رقم ٤٨٩١ لسنة ٤٣ قضائية أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء وتوسيع ورصف طريق رافد المنصورة- جمصة للربط بين الطريق الدولي الساحلي ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه، ولذلك تم الاستيلاء بطرق التنفيذ المباشر على مساحات الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ جملتها 261 فدانا.

وأضاف "وحيث أن أهالي قرية الروضة مركز طلخا قد طالبوا الجهات الإدارية بإنشاء كوبري وإقامة مطبات وإشارات مرور لمنع تكرار الحوادت علي الطريق أنف البيان ولكثرة الضحايا لكن دون جدوى وكان الرفض دون سند من واقع أو قانون لا سيما مرور كل مركبات النقل بأنواعها بلا أي وسائل للأمان للأهالي ولا سيما في خضم اهتمام الرئيس بالطرق والكباري ولما كان يحق للطالب رفع الدعوي طبقا للمادة وومن الدستور التي تنص على: "أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم علي أراضيها" علاوة على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاتهم.

حيث إن الصفة والمصلحة تتوافر في الطالب كونه من أبناء قرية الروضة مركز طلخا، ولعله أن يكون سببا في رفع المخاطر عن الأهالي والضرر الذي سيتعذر تداركه مما مؤداه توافر ركني الجدية والاستعجال في الدعوى، علما بأن ألطالب قد تقدم بطلب للجنة فض المنازعات لجنة رقم ( I ) عملا بالقانون 7 لسنة 2OOO بشأن لجان التوفيق في المنازعات الإدارية برقم 75 لسنة 2021 في 2-0211-6 ومقرها محافظة الدقهلية وتم رفضه.
دعوى قضائية لإنشاء كوبرى ومطبات وإشارات مرور بطريق المنصورة جمصة الدولى
دعوى قضائية لإنشاء كوبرى ومطبات وإشارات مرور بطريق المنصورة جمصة الدولى
دعوى قضائية لإنشاء كوبرى ومطبات وإشارات مرور بطريق المنصورة جمصة الدولى
دعوى قضائية لإنشاء كوبرى ومطبات وإشارات مرور بطريق المنصورة جمصة الدولى
دعوى قضائية لإنشاء كوبرى ومطبات وإشارات مرور بطريق المنصورة جمصة الدولى
دعوى قضائية لإنشاء كوبرى ومطبات وإشارات مرور بطريق المنصورة جمصة الدولى

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