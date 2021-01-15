الأنبا مكاريوس يُدشن مذبح كنيسة الشهيدين أباكير ويوحنا

دشن الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص، مذابح ومعمودية كنيسة الشهيدين أباكير ويوحنا بقرية عزبة المصاص مركز أبوقرقاص، وتم تدشين ثلاثة مذابح، الرئيس على اسم الشهيدين أباكير ويوحنا والمذبح البحري على اسم السيدة العذراء والملاك ميخائيل، والقبلي على اسم القديسين مارمرقس الرسول والأنبا كاراس السائح.تلا ذلك تدشين المعمودية ثم بدأت صلوات القداس الإلهي الذي شارك فيه عدد محدود من الآباء الكهنة، بينما شارك الشعب بنسبة 25٪ من سعة الكنيسة، وذلك مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة.