الاتحاد الصوفي العالمي بإندونيسيا ينعى مسئول الشئون الخارجية

نعى الاتحاد الصوفي العالمي بإندونيسيا، الحبيب بن يحيى الحسيني مسئول الشئون الخارجية بالاتحاد، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ٤٥ عامًا.وقال الاتحاد الصوفي العالمي في بيان له: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الحبيب بن يحي الحسيني المكلف بالعلاقات الخارجية في الإتحاد الصوفي العالمي، مساء آمس في مدينة ساماراند باندونيسيا، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، ونبعث بالتعازي لجميع مريدي التصوف بالداخل والخارج".وتقدم كلاَ من الحبيب لطفي الشاذلي رئيس الاتحاد الصوفي بإندونيسيا ومستشار الرئيس، والدكتور محمد الإدريسي الشحومي مسئول الشئون الإفريقية بالاتحاد وشيخ الطريقة العروسية بليبيا بالعزاء إلى أسرة الفقيد ومريدي واتباع الطرق الصوفية بدولة إندونيسيا.