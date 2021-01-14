بايدن يضع خطة تحفيز للاقتصاد بـ1.9 تريليون دولار

‏أفاد مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الخميس، بأنه يعتزم الإعلان عن خطة تحفيز اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا، وفق قناة cnn الأمريكية.وكانت واشنطن أعلنت عن نشر ‏20 ألف عنصر من الحرس الوطني في العاصمة لتأمين تنصيب ‎بايدن رئيسا لأمريكا، فيما أرسلت 18 ولاية قوات من الحرس الوطني للمشاركة في تأمين العاصمة.كما أعلنت غلق الطرق حول الكونجرس ومنعت الجولات والزيارات في عدة مواقع بالعاصمة وطلبت بلدية واشنطن من الزائرين الابتعاد عن المدينة.