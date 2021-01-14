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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يضع خطة تحفيز للاقتصاد بـ1.9 تريليون دولار

الخميس 14/يناير/2021 - 10:57 م
بايدن
بايدن
محمد عمر
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‏أفاد مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الخميس، بأنه يعتزم الإعلان عن خطة تحفيز اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا، وفق قناة cnn الأمريكية.

وكانت واشنطن أعلنت عن نشر ‏20 ألف عنصر من الحرس الوطني في العاصمة لتأمين تنصيب ‎بايدن رئيسا لأمريكا، فيما أرسلت 18 ولاية قوات من الحرس الوطني للمشاركة في تأمين العاصمة.

كما أعلنت غلق الطرق حول الكونجرس ومنعت الجولات والزيارات في عدة مواقع بالعاصمة وطلبت بلدية واشنطن من الزائرين الابتعاد عن المدينة.

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