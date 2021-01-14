599 إصابة جديدة بكورونا في اليونان

أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان اليوم، تسجيل 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بالإضافة إلى وفاة 33 شخص آخرين.ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية - على موقعها الإلكتروني - عن وزارة الصحة القول إن عدد المصابين بلغ منذ اكتشاف الجائحة في البلاد 147 ألفا 283 شخصا.وارتفع عدد الوفيات ليبلغ 5387 شخصا، بمتوسط أعمار 79 عاما.ويرقد 328 شخصا في أقسام العناية المركزة، ويبلغ متوسط أعمار الأشخاص الذين يرقدون على أجهزة التنفس الاصطناعي 69 عاما، بينما تحسنت الحالة الصحية لـ 1006 أشخاص.جدير بالذكر أن اليونان فرضت حجرا صحيا في البلاد حتى الثامن عشر من شهر يناير الجاري، على خلفية الوضع الوبائي الصعب في البلاد.