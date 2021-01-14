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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: نتوقع من بايدن إعادة انخراط أمريكا على المسرح العالمي

الخميس 14/يناير/2021 - 09:22 م
جستن ترودو
جستن ترودو
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قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الخميس، إن بلاده وحلفاء آخرين للولايات المتحدة يتطلعون إلى أن يعيد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن التواصل مع العالم بشأن قضايا مثل تغير المناخ والتجارة الحرة، وإعادة مشاركة الولايات المتحدة في الدوائر العالمية.

وأضاف زعيم الحزب الليبرالي الحاكم في كندا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "تورونتو صن": أن النظام الانتخابي الأمريكي ومؤسساته تعطلت بعد الهجوم العنيف، الذي وقع الأسبوع الماضي على مبنى الكونجرس الأمريكي من قبل ما وصفه بـ "حشد صغير غاضب".

ويؤدي جو بايدن اليمين الدستورية يوم الأربعاء المقبل رئيسا للولايات المتحدة التي يتطلع حلفاؤها إلى إعادة المشاركة في بعض الموضوعات الكبيرة، سواء كانت التجارة الحرة، أو تغير المناخ، أو حماية الديمقراطية، خاصة بعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انسحب من اتفاقية باريس التي وضعت إطارا عالميا لتقليل انبعاثات الكربون، واصطدم بالحلفاء التقليديين بشأن التجارة، وقد فرض ترامب رسوما جمركية على الألمنيوم والفولاذ الكنديين، واتهمه ترودو بالتحريض على العنف في "الكابيتول هيل" بواشنطن.

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