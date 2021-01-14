«ليه» أولى أغنيات ألبوم محمد فؤاد الجديد (فيديو)

طرح المطرب محمد فؤاد، منذ قليل، أولى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "ليه" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتعاون محمد فؤاد في أغنية "ليه" مع كل من الشاعر الغنائي أسامة محرز، والملحن محمد خلف، والموزع الموسيقي أحمد عبدالسلام.وتقول كلمات الأغنية:ليه؟يوميها لما جه قالي نبعد قولت أهوساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاهما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليهفات على بعاده أيام وتعباني الحياةزي اللي كان عايش في حلم ومنه تاهمش قد بُعده وافقته ليه وعاندته ليه؟وكان المطرب محمد فؤاد قد طرح مؤخرا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "الحفلة" عبر قناته الرسمية "يوتيوب"، من كلمات دبل زوكش، وألحان علاء فيتي.