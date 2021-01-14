رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

يونيو.. «نورد ستريم 2» تعتزم إنهاء أعمال أحد فروع خط الغاز

الخميس 14/يناير/2021 - 08:11 م
الغاز
الغاز
وكالات
طباعة
تعتزم شركة خط أنابيب الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا "نورد ستريم2" الانتهاء من الأعمال الأساسية لأحد فرعي الخط خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم العقوبات الأمريكية على المشروع والتي تهدد استكماله على مدى أكثر من عام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة وجدول عمل المشروع القول: إنه قد يتم الانتهاء من أحد فرعي الخط بنسبة كبيرة بحلول يونيو المقبل على أقصى تقدير، في الوقت الذي تجري فيه الشركة المشغلة للمشروع بعض الاختبارات لمسار الخط في المياه الدنماركية.

وتوقفت أعمال البناء في الخط، الذي يبلغ طوله 1230 كيلومترا وسينقل الغاز الطبيعي من روسيا لألمانيا بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المشروع في ديسمبر 2019، حيث لم يكن يتبقى من أعمال المشروع سوى 160 كيلومترا فقط.

وتقول الولايات المتحدة إن هذا الخط سيزيد اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ويمثل تهديدًا للأمن القومي للدول الأوروبية الحليفة لها.

في المقابل تقول الشركات المساهمة في المشروع بقيادة شركة جازبروم الروسية: إن واشنطن تعارض المشروع من أجل إفساح المجال أمام بيع الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في الأسواق الأوروبية.

وكانت شركة نورد ستريم2 قد استأنفت العمل في الجزء الموجود في المياه الألمانية بطولو 2.6 كيلومتر في ظل تزايد مخاطر العقوبات الأمريكية.

أعلنت الشركة المشغلة لمشروع نورد ستريم2 في أواخر ديسمبر الماضي تسريع وتيرة العمل في المشروع قبل تشديد العقوبات الأمريكية عليه.

وأشارت الشركة إلى أن الخط وصل إلى مرحلة أساسية باكتمال مده في المنطقة الاقتصادية الخالصة لألمانيا ببحر البلطيق، وستكون المرحلة التالية من المشروع مد الأنابيب في الجزء الدنماركي من بحر البلطيق حيث يبلغ طول هذا الجزء 157 كيلومترا.

أضافت "سيتم مد حوالي 120 كيلومترا في المياه الدنماركية و30 كيلومترا في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة الألمانية... لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم المزيد من التفاصيل بشان إقامة المشروع. سنعلن المزيد من تفاصيل أعمال البناء البحرية للمشروع في الوقت المناسب".

موضوعات متعلقة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة الخامسة 17 يناير

الصور

image description

جامعة أسيوط تعيد استخدام أماكن غير مستغلة بحرمها

image description

حصيرة وسبورة في الشارع: ريم تعلم أطفال أتميدة دون مقابل (فيديو)

image description

السكرتير العام المساعد يترأس لجنة لمعاينة الأراضي بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

الأكثر قراءة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

تجديد حبس «قمصان» مدّعي السرطان 15 يومًا

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أسطورة قديمة تهدد بسقوط المملكة البريطانية

كورونا يؤجل ظهور «سوبر ماريو» اليابان.. اعرف الحكاية

اكتشاف أقدم لوحة صخرية في العالم داخل مغارة إندونيسية

طالع| بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر| أسعار آخر تحديث

أيام زمان

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

اجتماع بين اتحادي الكتّاب والناشرين لبحث بعض المستحقات العالقة

اختتام فعاليات تخرج دفعات المرحلة الأولى من «ابدأ حلمك»

في ذكرى ميلاده الـ 86.. كيف أنصف بهاء طاهر الكتاب الشباب؟

«الكتاب الفرانكفونيون».. أشهرهم «كونديرا» ومن العرب «قصيري»