يونيو.. «نورد ستريم 2» تعتزم إنهاء أعمال أحد فروع خط الغاز

تعتزم شركة خط أنابيب الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا "نورد ستريم2" الانتهاء من الأعمال الأساسية لأحد فرعي الخط خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم العقوبات الأمريكية على المشروع والتي تهدد استكماله على مدى أكثر من عام.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة وجدول عمل المشروع القول: إنه قد يتم الانتهاء من أحد فرعي الخط بنسبة كبيرة بحلول يونيو المقبل على أقصى تقدير، في الوقت الذي تجري فيه الشركة المشغلة للمشروع بعض الاختبارات لمسار الخط في المياه الدنماركية.وتوقفت أعمال البناء في الخط، الذي يبلغ طوله 1230 كيلومترا وسينقل الغاز الطبيعي من روسيا لألمانيا بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المشروع في ديسمبر 2019، حيث لم يكن يتبقى من أعمال المشروع سوى 160 كيلومترا فقط.وتقول الولايات المتحدة إن هذا الخط سيزيد اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ويمثل تهديدًا للأمن القومي للدول الأوروبية الحليفة لها.في المقابل تقول الشركات المساهمة في المشروع بقيادة شركة جازبروم الروسية: إن واشنطن تعارض المشروع من أجل إفساح المجال أمام بيع الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في الأسواق الأوروبية.وكانت شركة نورد ستريم2 قد استأنفت العمل في الجزء الموجود في المياه الألمانية بطولو 2.6 كيلومتر في ظل تزايد مخاطر العقوبات الأمريكية.أعلنت الشركة المشغلة لمشروع نورد ستريم2 في أواخر ديسمبر الماضي تسريع وتيرة العمل في المشروع قبل تشديد العقوبات الأمريكية عليه.وأشارت الشركة إلى أن الخط وصل إلى مرحلة أساسية باكتمال مده في المنطقة الاقتصادية الخالصة لألمانيا ببحر البلطيق، وستكون المرحلة التالية من المشروع مد الأنابيب في الجزء الدنماركي من بحر البلطيق حيث يبلغ طول هذا الجزء 157 كيلومترا.أضافت "سيتم مد حوالي 120 كيلومترا في المياه الدنماركية و30 كيلومترا في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة الألمانية... لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم المزيد من التفاصيل بشان إقامة المشروع. سنعلن المزيد من تفاصيل أعمال البناء البحرية للمشروع في الوقت المناسب".