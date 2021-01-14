الأمم المتحدة: اتفاق ليبي على القواعد الدستورية للانتخابات

أعلنت الأمم المتحدة عن طرح أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة على مدى الأيام الماضية.وأوضحت البعثة في بيان لها مساء اليوم عبر صحتها على موقع «فيسبوك» أن اللجنة القانونية عقدت جلستها الافتراضية الخامسة أمس، مشيرة إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز شكرت أعضاء اللجنة على جهودهم المكثفة لدعم إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.وخلال الجلسة قدم أعضاء اللجنة توصياتهم بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة على مدى الأيام الماضية، كما اتفق الأعضاء على عقد لقاء آخر يوم السبت 16 يناير لاستكمال مداولاتهم.وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها لأعضاء اللجنة على مقترحاتهم والتزامهم بالحوار، وتجدد تعهدها بتسهيل العمل المهم الذي تقوم به اللجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.