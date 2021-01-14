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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يدعو البرهان وحمدوك لحضور مؤتمر دعم السودان بباريس

الخميس 14/يناير/2021 - 07:23 م
ماكرون
ماكرون
محمد عمر
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قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، دعوة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان لحضور مؤتمر المانحين فى مايو المقبل بباريس.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان بمكتبه اليوم، المبعوث الفرنسي للسودان جان ميشيل دومند، حيث ناقش معه الترتيبات الخاصة بمؤتمر المانحين الذي تنظمه الحكومة الفرنسية لدعم الاقتصاد السوداني والمقرر له مايو المقبل بباريس.

وأشاد البرهان بالتطور الذي تشهده العلاقات السودانية الفرنسية والخطوات التى تقوم بها الحكومة الفرنسية لدعم قضايا الفترة الانتقالية، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي عبر حسابه على موقع فيسبوك.

من جانبه أوضح جان ميشيل أن التنسيق المحكم بين مكونات الفترة الانتقالية يعد عاملاََ مشجعاََ لإنجاح المؤتمر القادم، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل علي دعم هذا التنسيق، مشيرا الى أن بلاده أكدت منذ بداية الفترة الانتقالية دعمها للتحول الديمقراطي في السودان.

وثمن المبعوث الفرنسي الإنجازات التي حققتها الحكومة الانتقالية فى مجال السلام ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا الى أنه قدم دعوة ماكرون لرئيس مجلس السيادة ولرئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحضور مؤتمر المانحين المزمع عقده في مايو القادم.

وأوضح جيان أن المؤتمر يهدف إلى ضمان العودة الكاملة للسودان للمجتمع الدولى وتشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال للاستثمار في السودان.

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