عزيز الشافعى يتعاون مع موسى للمرة الثالثة فى «متحير» (فيديو)
الجمعة 15/يناير/2021 - 05:40 ص
طرح المطرب موسى أحدث أعماله الغنائية بعنوان "متحير" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وتعاون موسى في أغنية "متحير" مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي.
وتعد أغنية "متحير" التعاون الثالث بين موسى والشاعر الغنائي عزيز الشافعي، حيث تعاونا من قبل في أغنيتي "الحلوة" للموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وأغنية "يامعدي" للموزع الموسيقي أشرف البرنس.
وتقول كلمات أغنية "متحير":
في أمر الدنيا متحير بتتغير وبتغير
في أمر الدنيا متحير بتتغير وبتغير
وفرحة قلبي يا قلبي تملي عمرها قصير
في ناس من قلبي حبيتهم ونن عنيا أنا أديتهم
في ناس من قلبي حبيتهم ونن عنيا أنا أديتهم ولما احتجتهم مرة في وشي قفلوا باب بيتهم
ولا كسرني غير أني أهون على حابيبي
وتعاون موسى في أغنية "متحير" مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي.
وتعد أغنية "متحير" التعاون الثالث بين موسى والشاعر الغنائي عزيز الشافعي، حيث تعاونا من قبل في أغنيتي "الحلوة" للموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وأغنية "يامعدي" للموزع الموسيقي أشرف البرنس.
وتقول كلمات أغنية "متحير":
في أمر الدنيا متحير بتتغير وبتغير
في أمر الدنيا متحير بتتغير وبتغير
وفرحة قلبي يا قلبي تملي عمرها قصير
في ناس من قلبي حبيتهم ونن عنيا أنا أديتهم
في ناس من قلبي حبيتهم ونن عنيا أنا أديتهم ولما احتجتهم مرة في وشي قفلوا باب بيتهم
ولا كسرني غير أني أهون على حابيبي