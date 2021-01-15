عزيز الشافعى يتعاون مع موسى للمرة الثالثة فى «متحير» (فيديو)

طرح المطرب موسى أحدث أعماله الغنائية بعنوان "متحير" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتعاون موسى في أغنية "متحير" مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي.وتعد أغنية "متحير" التعاون الثالث بين موسى والشاعر الغنائي عزيز الشافعي، حيث تعاونا من قبل في أغنيتي "الحلوة" للموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وأغنية "يامعدي" للموزع الموسيقي أشرف البرنس.وتقول كلمات أغنية "متحير":في أمر الدنيا متحير بتتغير وبتغيرفي أمر الدنيا متحير بتتغير وبتغيروفرحة قلبي يا قلبي تملي عمرها قصيرفي ناس من قلبي حبيتهم ونن عنيا أنا أديتهمفي ناس من قلبي حبيتهم ونن عنيا أنا أديتهم ولما احتجتهم مرة في وشي قفلوا باب بيتهمولا كسرني غير أني أهون على حابيبي