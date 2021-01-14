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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول تتوقع قيام كوريا الشمالية بإجراء استعراض عسكري

الخميس 14/يناير/2021 - 04:46 م
كيم جونج أون
كيم جونج أون
أ ش أ
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أفاد مصدر حكومي كوري جنوبي بأن كوريا الشمالية "على ما يبدو" أجرت استعراضا عسكريا اليوم الخميس بعد أن أنهت مؤتمرا حزبيا نادرا دعت فيه لتعزيز قدراتها النووية.

وأوضح المصدر الكوري الجنوبي - الذي رفض الكشف عن هويته - أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الشطر الشمالي عن كثب، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

يشار إلى أن وسائل إعلامية رسمية داخل كوريا الشمالية قد أفادت، في وقت سابق من اليوم، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد شهد عرضا احتفاليا بمناسبة اختتام فعاليات مؤتمر حزب العمال الحاكم في بلاده.

وقال مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية - يوم الإثنين الماضي - إن هناك علامات تشير إلى أن كوريا الشمالية أجرت استعراضا عسكريا في بيونغ يانغ ليلة الأحد بالتزامن مع المؤتمر.

ولكن وسائل الإعلام الشمالية لم تقم بتغطية هذه الفعالية؛ ما يثير تكهنات بأنه قد يكون تدريبا، وأن الاستعراض العسكري سيجرى خلال الأيام المقبلة، لأن كوريا الشمالية عادة ما تبث عبر الهواء أو تبث لقطات مسجلة للعروض العسكرية بعد إقامتها.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت استعراضا عسكريا ضخمًا في أكتوبر من العام الماضي؛ احتفالًا بالذكرى الـ 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم، واستعرضت أحدث أسلحتها بما يشمل صاروخ باليستي عابر للقارات وصاروخ باليستي يطلق من غواصة.،وشارك الزعيم كيم في الحدث وألقى خطابا.

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