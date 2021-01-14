عبد الهادي القصبي رئيسًا للجنة التضامن الاجتماعي

أسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي، عن فوز النائب عبد الهادي القصبي "مستقبل وطن" برئاسة اللجنة، وفاز النائبان رضوى إسماعيل جعفر "مستقبل وطن"، وأحمد فتحي |تنسيقية شباب الأحزاب - مستقل" بمنصب الوكيلين، فيما فازت النائبة هند حازم طه "مستقبل وطن" بمنصب أمين سر اللجنة.جدير بالذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس، لانتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ 25 على أن يتم إعلانها رسميا في الجلسة العامة المسائية.